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НовостиПроисшествия1 марта 2023 13:26

Пенсионера из Москвы забили молотком в гараже и закопали в поле

Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве мужчины
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пенсионер пропал весной прошлого года

Пенсионер пропал весной прошлого года

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство пенсионера, совершенное весной 2022 года. На протяжении этого времени мужчина считался пропавшим без вести, сообщил источник KP.RU.

Пенсионер жил в Головинском районе столицы, и неожиданно пропал в мае прошлого года. Заявление о его исчезновении подал знакомый мужчины. Правоохранители выяснили, что к его пропаже причастны двое молодых людей. Как выяснилось, один из них забил до смерти пенсионера молотком, а затем вместе с приятелем вывез труп в поле. Там злоумышленники и закопали тело.

Расследование уголовного дела продолжается. Причины и обстоятельства слоившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Пушкине мужчина зарезал соседа из-за постоянного шума из его квартиры. Он напал на него с ножом возле входа в подъезд. На допросе злоумышленник признал вину. Возбуждено уголовное дело.