Собянин утвердил план строительства второго и третьего участков Бирюлевской линии метро

Бирюлевская линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты планировки второго и третьего участков Бирюлевской линии метро. Подготовительные работы начнут в 2023 году, сообщили на сайте столичной мэрии.

Бирюлевская линия метро продет от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Проект первого участка – станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» – утвердили в 2021 году.

На проектируемых участках ветки длиной около 16 км построят семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

После запуска Бирюлевской линии улучшится транспортная доступность более чем для 700 тысяч жителей юго и юго-востока столицы. Радиальный маршрут пройдет через Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. Заработало девять новых станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».