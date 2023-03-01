Схема движение изменится в центре, на севере и северо-западе Москвы

Водителей просят заранее планировать маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на нескольких улицах в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах изменится схема движения транспорта, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с 2 марта по 31 мая нельзя будет проехать по одной полосе на участке Головинского шоссе. Причина ограничений – проведение работ по реконструкции инженерных сетей на участке.

Кроме того, из-за строительных работ перекроют движение на участке Бригадного переулка от 2-ой Бауманской улицы. Также закроют участок Технического переулка от 2-й Бауманской улицы до Лефортовской набережной. Работы будут идти деясь месяцев – со 2 марта по 1 декабря.

Также с 1 марта до 30 октября перекроют две полосы в районе Инженерной улицы. Здесь также будут идти строительные работы.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать все ограничения.

Ранее KP.RU писал, что ЦОДД предупредил москвичей о возможных восьмибалльных пробках вечером 1 марта. Движение будет затруднено в центре города, на ТТК, Садовом кольце, МКАД, вылетных магистралях.