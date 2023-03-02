Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 5:45

Небольшой снег, порывистый ветер и до -3 градусов ожидаются в Москве 2 марта

На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве в четверг, 2 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до 3-1 градуса ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метро в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу в столице продолжит идти снег, возможен мокрый снег. Ночью подморозит до -3…-1 градуса. Днем столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал оттепель в начале марта. До конца недели температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, однако это не значит, что в город придет метеорологическая весна.