Небольшой снег, порывистый ветер и до -3 градусов ожидаются в Москве 2 марта

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве в четверг, 2 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до 3-1 градуса ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метро в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу в столице продолжит идти снег, возможен мокрый снег. Ночью подморозит до -3…-1 градуса. Днем столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал оттепель в начале марта. До конца недели температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, однако это не значит, что в город придет метеорологическая весна.