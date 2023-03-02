Вице-мэр Ефимов: семь спортивных объектов построят в рамках программы комплексного развития территорий в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве продолжается программа комплексного развития территорий (КРТ). На участках бывших промзон или ранее неэффективно используемых территориях проходит редевелопмент. Сейчас в Москве реализуют 25 подобных проектов. Новые микрорайоны по программе комплексного развития территорий проектируют сразу с инфраструктурой для жизни: социальными, культурными и прочими объектами. Например, в пяти запущенных проектах КРТ предусмотрено возведение семи спортивных объектов.

— Городские операторы и инвесторы реализуют 25 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых возводят жилую, общественно-деловую и производственную недвижимость. Пять из них предполагают также строительство семи спортивных объектов общей площадью 45,5 тысячи квадратных метров на севере, северо-востоке, западе, юге и юго-востоке столицы, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Например, на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе инвестор построит спортивный кластер из трех сооружений общей площадью 21,2 тысячи «квадратов». Здесь появятся скалолазный центр, комплекс для командных видов спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

— Еще четыре объекта общей площадью 24,3 тысячи квадратных метров появятся в районах Бабушкинский, Солнцево, Нагорный и Рязанский, – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа КРТ в Москве позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты оценивают в семь триллионов рублей, а бюджетные поступления составят около трех триллионов рублей. Реоргиназией могут заняться текущие собственники участка, городские операторы или инвестор, которого определят по результатам торгов.