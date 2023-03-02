Почти пять тысяч предложений москвичей реализовано с помощью платформы «Город идей»

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы фото предоставлено: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе онлайн-платформы «Город идей». Ресурс отметил девятилетие с момента запуска. На сайте желающие предлагают свои инициативы для улучшения инфраструктуры города по самым разным направлениям — культура, благоустройство парков и дворов, транспорт, социальная сфера, предпринимательство и многое другое. Почти пять тысяч инициатив за все время работы ресурса столичные власти уже воплотили в жизнь.

«Сегодня на платформе “Город идей” зарегистрированы больше 410 тысяч москвичей. Из них 100 тысяч присоединились только в прошлом году. Это означает, что жителям столицы действительно удобен такой формат обратной связи. За девять лет реализовано почти пять тысяч предложений, которые они оставили на сайте», — отметила Наталья Сергунина.

На полезном для жителей сайте есть несколько разделов. Например, «Предложить идею» — сюда круглосуточно можно направлять предложения, которые позволят сделать столицу комфортнее и уютнее. Благодаря этой возможности в разных районах города уже появились оснащенные всем необходимым места отдыха в парках, пешеходные бульвары и аллеи, павильоны остановок автобусов — всего реализовали больше тысячи инициатив.

Кроме этого, москвичи могут принять участие в отраслевых проектах — это еще 3,8 тысячи идей, которые уже воплощены. Среди них, например, улучшение сервисов ВДНХ или Московского зоопарка. В 2022 году горожане поучаствовали в семи проектах: «Комфортная Москва», «Мой спортивный район», «Зоологический парк», «Туристическая Москва» и прочих. Результат не заставил себя долго ждать. На платформу поступило более восьми тысяч идей! Каждое сообщение внимательно изучается, одинаковые запросы объединяют.

Кстати, с помощью платформы москвичи делятся своими маленькими победами: в раздел «Идеи жителей реализованы городом» можно залить фотографию реализованного предложения. На сегодня там представлены более 22 тысяч снимков.