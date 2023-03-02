Владимир Ефимов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» инвестирует 750 млн рублей для расширения производства интегральных микросхем

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Дизайн Центр “Союз”», который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», более чем в три раза увеличит производство. Компания — отечественный разработчик аналого-цифровых и аналоговых микросхем. Бизнес намерен дополнительно арендовать 1,2 тысяч «квадратов» в Зеленограде на одной из площадок «Технополиса» — «Алабушево».

— Предприятие входит в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет свыше 40 компаний. Почти половина из участников кластера размещена на территории особой экономической зоны Москвы. Эти предприятия уже включились в работу над созданием отечественных электромобилей, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На отечественном рынке после проблем с экспортом, вызванном санкциями, сформировался повышенный спрос на микросхемы. Поэтому «Дизайн Центр “Союз”» намерен в ближайшие два года расширить производство. Инвестиции в проект составят 750 млн рублей. Предприятие также откроет не менее 45 дополнительных рабочих мест, чтобы нарастить объемы выпуска продукции.

Московская компания расширяется для производства интегральных микросхем (проще говоря, чипов) и гетерогенных систем-в-корпусе (комбинация в одном модуле нескольких электронных компонентов, выполняющих разные функции). Интегральные микросхемы изготавливают на основе полупроводника и применяют для преобразования, обработки сигнала или накапливания информации. Их активно применяют в разных секторах промышленности: авиации, для создания медицинского оборудования, беспилотников и электрокаров. Гетерогенные системы-в-корпусе обладают высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что «Дизайн Центр “Союз”» каждый год разрабатывает и осваивает серийное производство в сферах управления питанием, телеметрии, аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов. Резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» она стала в 2016 года. Этот статус позволяет вести предпринимательскую деятельность в рамках льготного режима и дает ряд преференций.

В компании также отметили, готовы поставлять датчики температуры, системы обработки сигналов с датчиков, многокристальные микросборки и другие изделия микроэлектроники для производства электромобилей.