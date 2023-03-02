Мужчина напал на бывшую девушку с ножом во время ссоры на северо-западе Москвы

Инцидент произошел 28 февраля 2023 года возле автобусной остановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 26-летний молодой человек во время ссоры попытался зарезать бывшую девушку. Потерпевшую госпитализировали в больницу, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Все произошло 28 февраля 2023 года возле автобусной остановки на северо-восток столицы. Мужчина напал на бывшую возлюбленную с ножом, а затем скрылся с места происшествия.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признал вину, ему проявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он пояснил, что незадолго до этого между ним и девушкой произошел конфликт. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его адресате.

Ранее KP.RU писал, что в Пушкине мужчина зарезал соседа из-за постоянного шума из его квартиры. Агрессивный мужчина напал на него возле подъезда. Расследование уголовного дела продолжается.