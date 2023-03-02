В Москве увеличилось число квартир по цене до 10 млн рублей

Больше всего недвижимости до 10 млн рублей представлено на юго-востоке Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за год – с февраля 2022 по февраль 2023 года – резко возросло предложение квартир дешевле 10 миллионов рублей. Такая тенденция фиксируется как на первичном, так и на вторичном рынке, пишет РБК.

Так, по данным аналитиков сервиса «Домклик» в феврале 2022 года на продажу было выставлено 9,8 тысячи лотов стоимостью ниже 10 млн рублей, а в феврале 2023 года – 16,8 тысячи объектов. По оценкам «Бест-Новострой» экспозиция квартир выросла с 9,9 тысячи лотов до 18,2 тысячи.

Больше всего недвижимости до 10 млн рублей представлено на юго-востоке столицы – 21,5% от всего предложения. На втором месте САО с 15,3%. Тройку замыкает ЗАО с 14,4%.

По словам экспертов, 10 млн рублей – это средний бюджет квартир в ТинАО. В границах старой Москвы в основном на эту сумму можно приобрести квартиры-стидии: их средняя цена составляет 8,8 млн рублей. При это полноценную квартиру все же удастся приобрести, например, «двушки» до 10 млн представлены в девяти столичных ЖК.

Ранее KP.RU писал, что спрос на покупку недвижимости в Турции вырос на 90% среди жителей Москвы и Подмосковья в 2022 году.