Первый этап участия в нацпроекте «Производительность труда» завершил московский завод по выпуску мясных деликатесов

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Многие компании по всей стране становятся участниками национального проекта «Производительность труда». Благодаря такой господдержке бизнеса на предприятиях расширяется выпуск различных изделий. Параллельно уменьшаются производственные издержки без дополнительных затрат.

Столица запустила нацпроект в первые месяцы 2022 года. Среди тех, кто уже успешно включился в проект, - московский завод колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов». Причем пройден первый этап. Итоги этого полугодового участия показывают 20-процентный рост производства молочных сосисок «Дымов ГОСТ». Как отметили в Департаменте экономической политики и развития Москвы, сейчас завод ежесуточно обеспечивает выпуск до 30 тонн этого мясного лакомства.

Что же помогло предприятию добиться положительного результата? Работы было сделано немало. Судите сами: уменьшили сроки переналадки и настройки необходимых механизмов для создания продукта. В том числе ускорили регулировку ножей. Для этого достаточно было лишь вовремя находить дефекты и заменить привычные крепежи на более эффективные, быстросъемные. Ещё помогла такая простая на первый взгляд вещь, как оптимизация рабочей зоны. В итоге сотрудники перестали ходить по лишним маршрутам. Да и сами рабочие места теперь организованы удобнее. Плюс ко всему ускорился поиск необходимых для той или иной операции инструментов. Кроме того, вообще отказались от манипуляций, которые не приносят особой пользы. Результат не заставил себя долго ждать! К примеру, одна партия изделий теперь изготавливается на 30 процентов быстрее – вместо 10,7 часа тратится 7,4 часа. А каждый работник стал производительнее на 41 процент и выпускает вместо прежних 606 килограммов в сутки уже все 852.

Запущенные на производстве практики утвердили в соответствующих стандартах. В дальнейшем их начнут применять и другие подразделения компании.

Напомним, завод «Дымов» производит колбасы и мясные полуфабрикаты более двух десятилетий. Каждый год он выпускает около 26 тысяч тонн мясных продуктов. Из поставляют в торговые сети и общепит по всем регионам России, а также в страны СНГ. Молочные сосиски «Дымов ГОСТ» в 2018 году отмечены российским знаком качества как продукт, опережающий стандарты ГОСТ.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы, подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Всего за три года реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве в нем смогут принять участие почти 500 компаний.