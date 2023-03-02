Собянин сообщил об открытии пригородного вокзала Марьина Роща МЦД-2

Пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2 создали по стандартам Московского транспорта. Фото: телеграм-канале Сергей Собянина

В Москве 2 марта открыли новый пригородный вокзал Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Теперь около 130 тысяч жителей районов Марьина Роща и Мещанский смогут экономить до 20% времени в пути. Также у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. После открытия вокзала пассажиропоток на одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро разгрузится.

Пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2 создали по стандартам Московского транспорта. Им смогут пользоваться и пассажир с детьми, и маломобильные граждане. В нем установлены эскалаторы и лифты. В будущем территорию у вокзала благоустроят: там появятся парковки, пешеходные переходы и велодорожки.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта запустили Большую кольцевую линию метро. Открылись девять новых станций:«Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Территорию у всех станций БКЛ также благоустроили.