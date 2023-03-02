Собянин: Автомобили «Москвич» появятся во всех дилерских центрах с 3 марта

Электромобиль «Москвич 3е» и городской кроссовер «Москвич 3» можно будет купить у всех официальных дилеров. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Электромобиль «Москвич 3е» и городской кроссовер «Москвич 3» с 3 марта 2023 года можно будет приобрести у всех официальных дилеров. Открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания с 23 российских города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сотрудники дилерских центров проходят обучение. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих специалистов это новый опыт.

Собянин отметил, что в 2022 году в столице выпустили 600 автомобилей, 2000 из них – с электродвигателем. В этом году с конвейера сойдут порядка 50 тысяч «Москвичей», в том числе 10 тысяч электромобилей. А еще через год объемы производства станут в два реза больше.

Как писал KP.RU, для возобновления работы завода «Москвич» потребовалось всего полгода. Стоимость новых автомобилей составит порядка двух миллионов рублей.