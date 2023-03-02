Серийная «карманница» украла дорогостоящие телефоны у трех москвичек

Злоумышленница подходила к жительницам столицы сзади и незаметно вытаскивала смартфоны из сумок и карманов одежды Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в серии краж дорогостоящих смартфонов. Злоумышленница вытаскивала телефоны из открытых сумок и карманов, сообщили на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратились три москвички. Они рассказали, что дорогостоящие устройства у них похитили в общественных местах или на улице. Как выяснилось, к кражам причастна девушка-«карманница». Злоумышленница попала на камеры видеонаблюдения: она подходила к жительницам столицы сзади и незаметно вытаскивала смартфоны.

Преступницу поймали на Ленинградском шоссе. Ею оказалась ранее судимая жительница Подмосковья. Правоохранители изъяли у нее похищенные смартфоны и вернули их законным владельцам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое мужчина напали на таксиста с ножом и попытались отобрать у него телефон. После отказа ехать в ломбард, между нападавшими и потерпевшим произошла драка.