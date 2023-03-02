Площадь квартир в новостройках Москвы за пять лет сократилась на 23%

В Москве за пять лет площадь квартир в апартаментах и новостройках эконом- и комфорт-класса заметно уменьшилась Фото: Shutterstock

В Москве за пять лет площадь квартир в апартаментах и новостройках эконом- и комфорт-класса уменьшилась на 23%, сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Метриум».

По словам экспертов, в таких домах площадь отдельного помещения в среднем сократилась с 56,4 кв. метра, до 43,3 «квадратов», то есть на 23% или 13,1 кв. м. В то же время площадь элитной недвижимости на протяжении последних лет, наоборот, увеличивается: прирост составил 29%.

Однако средняя площадь премиальных новостроек также сократилась. Теперь в них реже встречаются большие гардеробные, кухни с просторной обеденной зоной и других помещений.

Ранее KP.RU писал, что в Москве увеличилось число квартир по цене до 10 млн рублей. Больше всего недвижимости на такой бюджет представлено на юго-востоке (21,5%), севере (15,3%) и западе (14,4%) столицы.