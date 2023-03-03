Овчинский: В спорткомплексе на Малой Почтовой улице приступили к установке железобетонных конструкций

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для москвичей каждый год открываются новые крупные площадки, на которых можно проводить тренировки и соревнования. Одна из них - на Малой Почтовой улице в Центральном округе столицы. Сейчас здесь строится спорткомплекс общей площадью более трех тысяч квадратных метров. В будущем здании уже началось сооружение железобетонных конструкций. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, соглашение о его создании по программе по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) действует с момента подписания в 2022 году. В результате в спорткомплексе появится 70 рабочих мест.

«В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей, - отметил глава ведомства. - Инвестор уже приступил к возведению железобетонных конструкций будущего спорткомплекса».

Главные плюсы проекта перечислил девелопер, вице-президент ГК «Гранель» Андрей Цвет. В их числе - дополнительные рабочие места, размещение рядом с жилыми домами спортивного сооружения, а также высокая вероятность старта следующих подобных строек. Есть и ещё важное преимущество - столичные районы застраиваются комплексно, как и предусмотрено программой МПТ. Участвующие в ней инвесторы получают полное или частичное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земли, выделенной для строительства жилья. Но им нужно выполнить обязательное условие - сверх запланированной недвижимости девелопер должен возвести объект для новых рабочих мест.

Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Программа постоянно расширяется по предложениям инвесторов. Сначала речь в ней шла о создании исключительно промышленных зданий и офисов. Теперь же льгота полагается застройщику на сооружение, к примеру, учреждений образования, здравоохранения, спорта и многих других объектов. Помимо этого, при сокращении сроков строительства инвестору оформят увеличенную льготу.

Участником программы вправе стать как планирующие свой проект девелоперы, так и уже занятые строительством жилья в столице. Заявки на участие в создании МПТ принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.