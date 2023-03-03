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НовостиОбщество3 марта 2023 6:50

В столицу пришла Московская студенческая весна

Студенты смогут показать творческие номера, а лучшие из них — представить столицу на национальном уровне
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба КОСиМП

Фото: Пресс-служба КОСиМП

В столице начался фестиваль «Московская студенческая весна». В нем смогут поучаствовать учащиеся 70 университетов города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Желающих приглашают продемонстрировать свои таланты в хореографии, вокале, театральном искусстве и других областях.

«Московская студенческая весна — это возможность проявить себя, завести новые знакомства. Впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству. Победители будут представлять столицу на национальном уровне — в рамках проекта “Российская студенческая весна”», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурс проводится поэтапно, с марта по май. Все начнётся с внутренних отборов в самих вузах. На апрель намечены соревнования уже на уровне округов столицы (это ноу-хау студвесны 2023 года). Далее предстоит общегородское состязание. В финале состоится заключительный гала-концерт и вручение наград.

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Фото: Пресс-служба КОСиМП

На выбор участников — несколько креативных направлений: вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное, «Мода», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Арт» и «Концертная программа». Номинаций хватит всем — их 52! Жюри оценит мастерство, оригинальность идеи, сценическую культуру.

Организаторы — Российский союз молодежи, проектный офис «Молодежь Москвы», столичная ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.