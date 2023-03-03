У доставщика еды в Москве нашли 5 килограммов героина в рюкзаке Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве у 23-летнего доставщика еды нашли в рюкзаке более пяти килограммов героина. Его удалось задержать на 105-м километре МКАД благодаря поступившей оперативной информации. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Сотрудники правопорядка остановили автомобиль такси, в котором и находился подозреваемый.

В ходе обыска удалось найти в его рюкзаке пять пакетов с наркотическим веществом. Экспертиза подтвердила, что содержимое пакетов - героин. Предполагается, что задержанный юноша работал курьером по доставке еды, а в свободное от работы время занимался сбытом наркотических веществ.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, а в отношении него возбуждено уголовное дело за приготовление к преступлению.

Ранее KP.RU рассказывал, что пенсионера из Москвы забили молотком насмерть и закопали в поле. Преступление было совершено еще весной 2022 года. Следственные действия продолжаются.