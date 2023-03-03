На северо-западе Москвы мужчина в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры Фото: ГСУ СК России по Москве

В одной из квартир на улице Рогова в Москве 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина жилья и скрылся с места преступления. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета столицы.

Инцидент произошел второго марта 2023 года.

Следователям удалось по горячим следам задержать преступника, а в ходе допроса он полностью признал вину в содеянном. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершения тяжкого преступления.

Сейчас сотрудники правопорядка проводят дополнительные мероприятия, которые позволят закрепить доказательную базу. Следствие будет ходатайствовать в суд об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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