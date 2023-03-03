«Разбитая посуда и разбросанные вещи»: опубликовано видео с места двойного убийства в Москве

Опубликовано видео с места убийства супружеской пары на Ленинском проспекте Москвы
Фото: прокуратура Москвы
В одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте Москвы обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. В квартире был явный беспорядок и множество следов крови. Об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.
На кадрах можно заметить, что была разбита посуда, осколки которой лежали разбросанными по комнате, а также явно нарушен порядок вещей в квартире.
Точную причину смерти, а также давность смерти супружеской пары, будет установлена в ходе судмедэкспертизы. Ход всех мероприятий по данному делу будет координировать исполняющий обязанности Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк.
Обратился же в органы правопорядка брат погибшей женщины, с которым она давно не выходила на связь.
Напомним, что ранее KP.RU писал об убийстве 53-летнего мужчины и 49-летней женщины в арендованной квартире на Ленинском проспекте Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, а по данному факту уже возбуждено уголовное дело.