«Разбитая посуда и разбросанные вещи»: опубликовано видео с места двойного убийства в Москве

Опубликовано видео с места убийства супружеской пары на Ленинском проспекте Москвы Фото: прокуратура Москвы

В одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте Москвы обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. В квартире был явный беспорядок и множество следов крови. Об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

На кадрах можно заметить, что была разбита посуда, осколки которой лежали разбросанными по комнате, а также явно нарушен порядок вещей в квартире.

Точную причину смерти, а также давность смерти супружеской пары, будет установлена в ходе судмедэкспертизы. Ход всех мероприятий по данному делу будет координировать исполняющий обязанности Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк.

Обратился же в органы правопорядка брат погибшей женщины, с которым она давно не выходила на связь.

Напомним, что ранее KP.RU писал об убийстве 53-летнего мужчины и 49-летней женщины в арендованной квартире на Ленинском проспекте Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, а по данному факту уже возбуждено уголовное дело.