«ВкусВилл» временно перестанет продавать алкогольную продукцию в Москве и Подмосковье из-за переустановки ПО Фото: pixabay.com

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» временно перестала продавать алкогольную продукцию во всех магазинах Москвы и Московской области. Об этом рассказали в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей компании.

Уточняется, что подобные ограничения связаны с переустановкой программного обеспечения. Продлится весь этот процесс не более 20 дней. Подобные временные неудобства будут распостроняться на все магазины сети в столице и области.

Ранее KP.RU рассказывал, что диетолог не рекомендует пить алкоголь на голодный желудок. Также натощак не стоит есть цитрусовые, а также свежевыжатый сок из них. Это может навредить желкдочно-кишечному тракту. Может появиться изжога и сильный дискомфорт в животе.

Еще не самым хорошим решением с утра будет употреблять различные сладости и газировку. Особенно аккуратными надо быть людям с заболеваниями ЖКТ.