Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:51

Девочка ударила ножом 13-летнего ученика в школьном туалете в Москве во время ссоры

13-летний мальчик получил удар в область лопатки
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Роман ПОЛОСИКОВ
Школьника ударили ножом в туалете в одной из школ Москвы

Школьника ударили ножом в туалете в одной из школ Москвы

Фото: Татьяна Коркина

В одной из московских школ во время уроков в школьном туалете 13-летнего ученика ударили ножом в область лопатки. Это произошло во время бытового конфликта между мальчиком и девочкой, которая старше него на три года. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Пострадавшего школьника экстренно госпитализировали в сопровождении бабушки, которая оперативно прибыла в учебное заведение.

Сообщается, что орудием стал перочинный либо канцелярский нож, а глубина раны — около двух сантиметров. Сейчас на месте происшествия работает инспектор по делам несовершеннолетних, который будет разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Жизни и здоровью пострадавшего на данный момент ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал о поножовщине в химкинском лицее. Там девочка напала на свою бывшую подругу из-за того, что им нравился один мальчик. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.