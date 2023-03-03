Девочка ударила ножом 13-летнего ученика в школьном туалете в Москве во время ссоры

Школьника ударили ножом в туалете в одной из школ Москвы Фото: Татьяна Коркина

В одной из московских школ во время уроков в школьном туалете 13-летнего ученика ударили ножом в область лопатки. Это произошло во время бытового конфликта между мальчиком и девочкой, которая старше него на три года. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Пострадавшего школьника экстренно госпитализировали в сопровождении бабушки, которая оперативно прибыла в учебное заведение.

Сообщается, что орудием стал перочинный либо канцелярский нож, а глубина раны — около двух сантиметров. Сейчас на месте происшествия работает инспектор по делам несовершеннолетних, который будет разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Жизни и здоровью пострадавшего на данный момент ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал о поножовщине в химкинском лицее. Там девочка напала на свою бывшую подругу из-за того, что им нравился один мальчик. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.