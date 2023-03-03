На западе Москвы мужчина зарезал 30-летнюю женщину в пьяной ссоре Фото: ГСУ СК России по Москве

Ночью третьего марта в жилом доме на улице Большая Внуковская в Москве произошла бытовая ссора между 22-летним мужчиной и 30-летней женщиной. Они распивали спиртное и в какой-то момент юноша нанес ей удар ножом в область шеи. Об этом рассказали Telegram-канале Столичного СК.

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

После этого сам мужчина позвонил в полицию, а позже уже сотрудникам правопорядка он рассказал, что конфликт был на почве личной неприязни. По факту убийства возбуждено уголовное дело, а на месте происшествия проводятся мероприятия, которые позволят установить всю картину преступления.

Ранее KP.RU писал, что на северо-западе Москвы мужчина задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, а после его смерти, скрылся с места преступления. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.