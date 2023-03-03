Собянин: Около четырех миллионов человек посетители ВДНХ за зиму

Этой зимой выставочный центр встретил своего 20-миллионного посетителя. Фото: страница Сергея Собянина «Вконтакте».

Более 4 миллионов человек этой зимой посетили ВДНХ. Выставочный центр традиционно остается одним из самых любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. Об итогах зимнего сезона мэр города Сергей Собянин рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«За эти месяцы выставку посетили около 4 миллионов человек и прошло 5 тысяч событий», – сообщил градоначальник.

В этот раз зимний сезон на ВДНХ получил название «Та самая зима». Он стартовал 25 ноября – в день открытия местного катка. За три месяца одну из самых масштабных ледовых площадок столицы посетили почти 450 тысяч человек. Сезон катания на ней открыли олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгения Медведева. В новогоднюю ночь по ледовой поверхности катка рассекали 7500 любителей коньков. А всего новый 2023 год на ВДНХ встретили более 107 тысяч человек.

В праздничные каникулы детям показали сразу несколько новогодних елок: с роботами, научными и театрализованными шоу, а также квестами с любимыми мультгероями. А 7 января гостей ВДНХ ждала насыщенная рождественская программа.

Этой зимой выставочный центр встретил своего 20-миллионного посетителя. Юбилейному гостю и его родным вручили билеты на разнообразные мероприятия ВДНХ и устроили фотосессию на память.

Накануне новогодних каникул на ВДНХ открылся первый в России интерактивный центр «Музей лошади», а также конный театр Кремлевской школы верховой езды. Специально для них отреставрировали павильон № 42. В еще одном обновленном павильоне - № 44 в январе запустили программу «Добрые каникулы»: в нее вошли мастер-классы, лекции, творческие встречи и кинопоказы.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о реставрационных работах, которые сейчас ведутся на ВДНХ. В частности, реконструкция идет в павильонах № 5 и 51.

Особую программу подготовили хоккеисты и заслуженные спортсмены академии «Буран». В этом зимнем сезоне они проводили занятия по хоккею с шайбой. В выставочном центре прошли и другие спортивные события, в том числе лыжные гонки и дружеские забеги. Для любителей зимних забав работали горки с тюбингами.

В 2023 году Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, ставшая предшественницей ВДНХ, отмечает 100-летний юбилей. В честь этого события выставочный центр в феврале представил культурно-исторический проект «ВДНХ в отражении времени». Столетний юбилей станет основной темой во всех мероприятиях ВДНХ в 2023 году. Лауреатам выставки, получившим в разные годы медали ВСХВ и ВДНХ СССР, вручат специальные карты, благодаря которым они смогут бесплатно посещать павильоны выставочного центра.

Конец зимнего сезона в этом году совпал с Масленицей. Кроме традиционных народных гуляний с чаем и блинами на катке ВДНХ прошла «НеоМасленица». Артисты в современных костюмах подготовили яркое шоу, представив свою версию знаменитого праздника.