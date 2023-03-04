Овчинский: Благодаря расширению производственных площадей резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск своей медтехники

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал об увеличении производства в столице продукции, необходимой в учреждениях здравоохранения. Сюда входят, например, паровые стерилизаторы, шкафы для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечное оборудование. Все это разработано и выпускается Тюменским заводом медицинского оборудования и инструментов. Предприятие является резидентом столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь нужной медикам продукции станет больше благодаря увеличению рабочей площади на заводе. Это позволит нарастить серийный выпуск изделий.

«Ранее завод занимал 1,6 тысячи квадратных метров, - отметил глава ведомства. - После работ по расширению его площадь составит около 3,2 тысячи квадратных метров».

Параллельно компания локализуется в городе, не только размещая здесь свои цеха, но ещё и применяя отечественные компоненты. Как уточнил Овчинский, их производят как сам завод, так и другие предприятия страны. В результате удаётся быстро обеспечивать важным оборудованием поликлиники и больницы в разных городах России. Причем компания также в срок выполняет и техобслуживание своих изделий. Размещение заводских площадей в столице уже сделало возможным полную локализацию некоторых линеек изделий, к примеру, дезинфекционно-моечных машин. Кстати, предприятие занимается этой работой уже давно, когда о пандемии и санкциях никто даже не слышал. В прошлом году компания с помощью своей заранее начатой подготовки смогла без задержек обеспечить замену свыше 60 процентов комплектующих в своей продукции. На самом пике спроса медтехники в 2020 и 2021 годы предприятие организовало оперативные поставки нужных изделий в российские больницы.

Как у резидента ОЭЗ, у завода есть значительные льготы. В этом списке - освобождение на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, 2-процентная ставка налога на прибыль, аренда земельных участков по льготной ставке. Плюс ко всему ОЭЗ позволяет компаниям работать в режиме свободной таможенной зоны.