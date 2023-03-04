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НовостиПроисшествия4 марта 2023 5:24

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова

Во время судебного заседания мужчина признал вину
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Обвиняемого в убийстве ученого арестовали на два месяца. Фото: телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Обвиняемого в убийстве ученого арестовали на два месяца. Фото: телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Суд Москвы заключил обвиняемого в убийстве старшего научного сотрудника НИЦЭМ им. Гамалеи, одного из разработчиков вакцины против COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова. Мужчина будет находиться в СИЗО как минимум до 2 мая. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Уточняется, что во время судебного заседания обвиняемый признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что одного из создателей вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили в Москве. Знакомый задушил ученого ремнем во время ссоры в квартире на улице Рогова 2 марта. Злоумышленника задержали, как выяснилось, он уже привлекался уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Детали случившегося устанавливают следователи и криминалисты.