Ефимов: город выделил более 162 гектаров земли для строительства инфраструктурных объектов в Зеленограде

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

За счет бюджетных средств в Москве создают крупные градостроительные проекты. Все они — часть Адресной инвестиционной программы (АИП). За последние 12 лет город выделили 73 земельных участка под строительство объектов в Зеленограде за счет средств АИП.

— Для возведения этих объектов город выделяет застройщикам землю по договору безвозмездного пользования. За 12 лет для развития необходимых Зеленограду проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов, а также объектов образования и спорта выделено 73 земельных участка общей площадью 162,2 гектара, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так в девятом микрорайоне Старого Крюкова появилось футбольное поле и необходимая инфраструктура для спортсменов. Площадка для игры с трибунами на 147 зрителей занимает участок 1,42 гектара. Здесь проводят тренировки, занятия и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровня. Есть подогрев площадки. А в 16-м микрорайоне ЗелАО и на улице Радио построены детские сады, рассчитанные на 200 и 280 воспитанников соответственно. В третьем микрорайоне возвели школу для 300 учеников — она стала одним из учебных корпусов школы №1557 им. Капицы

— Для строительства объектов социальной инфраструктуры Москва предоставила застройщикам 18 гектаров земли, для дорог, развязок и инженерных сетей – 113,7 гектара, – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Более 12,1 гектара выделено для возведения жилых домов по городским программам, а 18,4 гектара – для постройки разных административных зданий.