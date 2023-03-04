Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего на стройке в Москве

Уголовное дело возбудили после гибели 21-летнего рабочего на стройке в Москве Фото: ГСУ СК России по Москве

Уголовное дело возбудили после гибели 21-летнего рабочего на строительном объекте на улице Лобачевского в Москве. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (с.2 ст. 216 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел утром 4 марта. Произошло обрушение плиты перекрытия погиб один человек. По данным прокуратуры, еще два человека получили травмы. На месте работают следователи, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Правоохранителям предстоит установить лица, допустившие нарушение правил безопасности. Назначены судебные экспертизы.

В ГУ МЧС по Москве добавили, что кинологи два раза проверили объект. Собаки не обнаружили людей под завалами. Как писал KP.RU, площадь обрушения строительных лесов и перекрытий составила 300 квадратных метров.