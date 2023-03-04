Собянин сообщил о благоустройстве поймы рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы

На юге Москвы появится уютный парк у воды, а территория жилого квартала станет более комфортной. Фото: личный блог Сергея Собянина

На юге Москвы, недалеко от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово», благоустроят пойму рек Шмелевки и Кузнецовки, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

В предыдущие годы часть территорий у водоемов привели в порядок: там создали детские площадки, места для пикников и выгула собак, установили лавочки и беседки. Теперь специалистам предстоит проложить тропинки и организовать удобный вход в парковую зону. Также появится еще несколько спортивных и детских площадок.

Так, вдоль Шмелевки сделают прогулочный маршрут, а на склонах организуют видовые площадки. Возле «Зябликово» создадут скейт-парк и памп-трек, игровую зону для детей. На территории также разместят перила и пандусы для маломобильных горожан.

После благоустройства поймы рабочие приведут в порядок жилой квартал между улицами Тамбовской, Воронежской и Гурьевским проездом. Для москвичей установят скамейки, фонари и урны.

«В результате реализации этих проектов на юге Москвы появится уютный парк у воды, а территория жилого квартала станет более комфортной и безопасной», — подчеркнул Собянин.

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