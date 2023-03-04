Более 6 тыс. раз выступили участники проекта «Музыка в метро» с начала 2023 года

Проект «Музыка в метро» запустили в 2016 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве артисты проекта «Музыка в метро» выступили более шести тысяч раз с начала этого года. Новые площадки уже открылись на пяти станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Проект «Музыка в метро» запустили в 2016 года. За этот период в нем приняли участи более пяти тысяч исполнителей. Сейчас на столичных площадках выступают артисты пятого сезона.

Уточняется, что в 2023 году по просьбам жителей в метро добавили две новые музыкальные площадки: музыку можно послушать на станциях «Тропарево» и «Котельники».

«В 2016 году запустили проект «Музыка в метро» — артисты получили возможность выступать перед большой аудиторией, а пассажиры слушать живую музыку прямо в пути», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта запустили Большую кольцевую линию. В эксплуатацию ввели девять новых станций: «Рижская», «Печатники», «Каширская», «Сокольники», «Варшавская», «Текстильщики», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон». До 5 марта включительно проезд на БКЛ бесплатный.