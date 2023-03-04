Бизнесмен проснулся рядом с трупом жены в московском отеле на Ленинградском проспекте

Назначена судебно-медицинская экспертиза Фото: Артем КИЛЬКИН

Бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся в одном из столичных отелей и обнаружил рядом с собой труп жены. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте 1 марта, сообщает источник KP.RU.

Мужчина вместе со своей 35-летней супругой приехал в Москву на несколько дней. Утром 1 марта он проснулся и увидел, что его спутница мертва. После этого он обратился в полицию.

Правоохранители не обнаружили на теле женщины следов насилия, проводится медицинская экспертиза. Медицинская помощь также потребовалась мужу погибшей: предварительно, он отравился наркотиками. По одной из версий, семейная пара употребила запрещенные вещества, у женщины произошла передозировка. Точную причину смерти установят судмедэскперты.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее KP.RU писал, что тела супругов-бизнесменов нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве. По факту двойного убийства возбудили уголовное дело, идет расследование.