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НовостиПроисшествия4 марта 2023 13:43

Преподавателя шахмат задержали в Москве по подозрению в педофилии

Мужчина домогался до ученицы третьего класса, показания ребенка проверяют
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Детали случившегося устанавливаются

Детали случившегося устанавливаются

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве преподавателя шахмат задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы, сообщает источник KP.RU.

В конце февраля ученица третьего класса школы № 1195 рассказала родителям, что тренер по шахматам приставал к ней. После этого семья обратилась в правоохранительные органы. Показания ребенка проверяются. Педагога уже уволили из образовательного учреждения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Уточняется, что преподавательский стаж у 62-летнего мужчины – 12 лет. Подозреваемый родом из Керчи. Мужчина сначала работал инженером-механиком, а затем преподавателем шахмат, в том числе он занимался и с ребятами-инвалидами.

Преподавателя шахмат уволили из столичной школы

Преподавателя шахмат уволили из столичной школы

Ранее KP.RU писал, что актера Махача Мухайдинова из «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни» обвинили в педофилии. Мужчина надругался над ученицами частной музыкальной школы. Он признал вину. Идет расследование.