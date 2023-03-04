Преподавателя шахмат задержали в Москве по подозрению в педофилии

Детали случившегося устанавливаются Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве преподавателя шахмат задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы, сообщает источник KP.RU.

В конце февраля ученица третьего класса школы № 1195 рассказала родителям, что тренер по шахматам приставал к ней. После этого семья обратилась в правоохранительные органы. Показания ребенка проверяются. Педагога уже уволили из образовательного учреждения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Уточняется, что преподавательский стаж у 62-летнего мужчины – 12 лет. Подозреваемый родом из Керчи. Мужчина сначала работал инженером-механиком, а затем преподавателем шахмат, в том числе он занимался и с ребятами-инвалидами.

Преподавателя шахмат уволили из столичной школы

Ранее KP.RU писал, что актера Махача Мухайдинова из «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни» обвинили в педофилии. Мужчина надругался над ученицами частной музыкальной школы. Он признал вину. Идет расследование.