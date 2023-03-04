Синоптик Леус: в аэропортах Москвы снизилась видимость до 1-1,5 км из-за снегопада

В столичных аэропортах из-за снегопада ухудшилась видимость до 1-1,5 км Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичных аэропортах из-за снегопада ухудшилась видимость до 1-1,5 километра, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

По словам синоптика, атмосферные осадки сохранятся в столичном регионе до утра воскресенья. После этого циклон «Аскан» начнет уходить на восток, снег будет небольшим и пройдет лишь местами. Ближайшей ночью воздух остынет до одного-трех градусов ниже нуля, днем столбики термометров опустятся до двух градусов мороза.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до утра 5 марта из-за сильной гололедицы. По словам синоптика Леуса, к утру понедельника высота сугробов в столице увеличится до рекордных значений – 41 см.