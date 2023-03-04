Молодой человек зарезал подругу невесты в Новой Москве

Инцидент произошел вечером 2 марта в квартире на Большой Внуковской улице Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Новой Москве 22-летний молодой человек зарезал 30-летнюю подругу невесты. Причиной конфликта стала разница в возрасте, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в четверг, 2 марта, в квартире на Большой Внуковской улице. Парень приехал в гости к своей возлюбленной, в доме также находилась ее мать и подруга. Во время застолья между гостями произошла ссора: молодой человек схватил нож и ударил подруга своей девушки ножом. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Ранее KP.RU писал, что бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся рядом с трупом жены в одним из столичных отелей. По предварительной информации, пара употребила запрещенные вещества, у женщины произошла передозировка наркотиками. Точную причину смерти установит экспертиза. Детали случившегося устанавливаются.