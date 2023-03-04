Ангар горит на площади 250 кв. м. на Ленинградском шоссе в Москве

Произошло обрушение кровли на площади около 200 кв. м. Фото: ГУ МЧС России по Москве

Ангар загорелся на площади 250 квадратных метро на Ленинградском шоссе в Москве. Произошло частичное обрушение кровли на площади около 200 «квадратов», сообщили KP.RU в ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 4 марта в 18:05. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать огонь, пожар пока не удалось локализовать. Ангар практически полностью охвачен огнем.

Информации о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее KP.RU писал, что 2 марта пожар произошел в одном из корпусов Московского политехнического университета. В здании вуза произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением офисной мебели. Сведения о пострадавших не поступали, никто за медицинской помощью не обращался. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь потушили за десять минут.