Эксперты перечислили округа Москвы с самыми дешевыми новостройками

В ЗелАО один «квадрат» жилья на первичном рынке в среднем стоит 204,1 тыс. рублей Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Москве самые дешевые новостройки эконом класса продаются в Зеленоградском округе и на юго-западе столицы, сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Так, в ЗелАО один «квадрат» жилья на первичном рынке в среднем обойдется в 204,1 тыс. рублей. Цена одного лота составит около 8,2 млн рублей. В ЮЗАО один квадратный метр жилья оценивается в 230 тыс. рублей, а средняя стоимость лота достигает 11,7 млн рублей.

Кроме того, самые бюджетные квартиры стандарт-класса представлены на юге Москвы – 272,1 тыс. рублей за «квадрат», а самые дорогие на западе столицы – 315,4 тыс. рублей за квадратный метр жилья.

Ранее KP.RU писал, что загородные дома в Московской области подорожали на 36,4% за год. Более 78% жителей столичного региона продают ИЖС, еще 12% - дачи, а 7,8% - коттеджи.