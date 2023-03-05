За зиму в государственных ветеринарных клиниках Москвы провели более 100 тысяч приемов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В государственных ветеринарных клиниках Москвы за прошедшую зиму провели свыше ста тысяч приемов. Чаще всего оказывались терапевтические услуги и диагностические исследования. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

В столице есть 26 государственных ветклиник, которые предоставляют широкий список услуг.

Москвичи могут записаться на прием со своим питомцем не выходя из дома через специальный онлайн сервис. Также для владельцев домашних животных есть круглосуточный контакт-центр, специалисты которого могут ответить на любые возникшие вопросы по содержанию и лечению питомцев.

Чаще всего зимой владельцы приносят животных с проблемами мочеполовой системы, обострениями хронической почечной недостаточности и циститами.

Ранее KP.RU писал, что в московских ветклиниках могут запретить процедуру «мягкие лапки». Специалисты отмечают, что таким образом кошки становятся инвалидами.