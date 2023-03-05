Синоптик Тишковец: сугробы в Москве достигли высоты в 41 сантиметр

Сугробы в Москве достигли высоты в 41 сантиметр Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве продолжаются снегопады, а на данный момент высота снежного покрова достигла максимальных значений с начала зимы. О сугробах в 41 сантиметр рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Москве местами продолжается снегопад, поэтому возможно нынешний рекорд будет побит уже в ближайшее время. Уже в течение сегодняшнего дня может прибавиться еще пару сантиметров сугробов.

Несмотря на приход календарной весны, ожидать резкого потепления не стоит. Для России март — еще один зимний месяц, поэтому меняться погода начнет только уже к концу месяца.

Ранее KP.RU писал, что потепление придет в Москву в 20-х числах марта. Снежный же покров обычно сходит в столице в первой декаде апреля. До этого времени потепления будут чередоваться с морозными днями.