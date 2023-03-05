Пять исторических зданий Москвы предоставлены инвесторам для открытия гостиниц Фото: Алиса ТИТКО

В Москве пять исторических зданий предоставлены инвесторам для открытия гостиниц. Два из них будут выставлены на торги по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Для перехода на льготную ставку аренды необходимо будет отреставрировать здания.

Три свободных здания, общая площадь которых составляет более двух тысяч квадратных метров, планируют отреставрировать и создать в них гостиничную сеть. Там появится свыше 90 номеров.

Инвесторы высоко оценивают туристический потенциал этих мест и готовы развивать гостиничную сеть, заодно и придать историческим зданиям приятный внешний облик и современную инфраструктуру внутри.

Ранее KP.RU писал, что на Казанском вокзале стала доступна смотровая площадка для жителей и гостей столицы. С нее открывается прекрасный вид на город, а также на фигуру дракона Зиланта.