Врачи выявили еще 2056 новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Москве

Врачи выявили еще 2056 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на пятое марта в Москве зафиксировали 2056 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство пациентов проходят курс лечения амбулаторно, ну а госпитализация понадобилась для 143 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

На больничные койки поступили люди, состояние здоровья которых ухудшилось, из-за чего им необходимо постоянное наблюдение специалистов.

12 пациентов за прошедшие 24 часа скончались от осложнений заболевания. Полностью же оправиться от всех симптомов смогли 1790 человек.

Врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации, чтобы снизить риск заболевания, а также облегчить его протекание. Также стоит не забывать и о личной безопасности, находясь в местах скопления людей.

Ранее KP.RU писал, что Депздрав Москвы напомнил о возможности ревакцинации любым из компонентов «Спутника V». Для этого необходимо в один из многочисленных пунктов города.