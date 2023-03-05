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НовостиОбщество5 марта 2023 14:57

Более 100 человек ждут свое жилье на севере Москвы уже около восьми лет

Глава СК поручил доложить о возможных нарушениях прав дольщиков
Роман ПОЛОСИКОВ
Более 100 человек ждут свое жилье на севере Москвы уже около восьми лет

Более 100 человек ждут свое жилье на севере Москвы уже около восьми лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более ста человек с 2015 года не могут дождаться, когда достроится их дома на улице Пришвина в Москве. Такая информация появилась в средствах массовой информации, а теперь ее взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Он поручил доложить о возможном нарушении прав дольщиков.

Сообщается, что работы по возведению этого дома приостановлены уже около шести лет, а из-за недобросовестного застройщика люди не могут получить долгожданное жилье.

Для решения проблемы, уставшие ждать ключи от квартир люди, записали видеообращение, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Теперь сотрудники правопорядка будут проводить мероприятия в ходе которых станет понятно, кто виноват и что делать.

Ранее KP.RU писал о мошеннике, которые втерся в доверие к ветерану труда и перевел все ее сбережения с карт на свой счет. Преступление он совершил, находясь у нее в квартире.