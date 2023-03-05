Более 100 человек ждут свое жилье на севере Москвы уже около восьми лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более ста человек с 2015 года не могут дождаться, когда достроится их дома на улице Пришвина в Москве. Такая информация появилась в средствах массовой информации, а теперь ее взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Он поручил доложить о возможном нарушении прав дольщиков.

Сообщается, что работы по возведению этого дома приостановлены уже около шести лет, а из-за недобросовестного застройщика люди не могут получить долгожданное жилье.

Для решения проблемы, уставшие ждать ключи от квартир люди, записали видеообращение, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Теперь сотрудники правопорядка будут проводить мероприятия в ходе которых станет понятно, кто виноват и что делать.

Ранее KP.RU писал о мошеннике, которые втерся в доверие к ветерану труда и перевел все ее сбережения с карт на свой счет. Преступление он совершил, находясь у нее в квартире.