Гинеколог Томлина опровергла возможность заразиться половыми инфекциями в бассейне Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваний, передающихся половым путем, существует достаточно большое количество. Вокруг них ходят множество мифов и заблуждений. Один из таких и развеяла в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» врач-гинеколог Елена Томлина.

Подцепить подобные заболевания нельзя при посещении бассейна, бани или сауны, вопреки некоторым заблуждениям.

Дело в том, что возбудители заболеваний, передающихся половым путем, вне человека почти мгновенно погибают. Именно поэтому вода не может переносить их от человека к человеку. Избегать контакта стоит с бытовыми предметами, которые могут стать источником возбудителей ЗППП.

Также не стоит брать чужие полотенца и постельное белье, тогда риск «подцепить» болячку кратно увеличивается. При обнаружении каких-либо симптомов, стоит незамедлительно обращаться к врачу. Иначе это может привести не только к бесплодию, но и к онкологическим заболеваниям.

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