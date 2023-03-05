Ликсутов: более 400 тыс. пассажиров метро посмотрели трансляцию открытия БКЛ 1 марта

Фото: Иван МАКЕЕВ

1 марта президент России Владимир Путин дал старт БКЛ – самой большой в мире кольцевой линии метро. Трансляцию открытия посмотрели больше 400 тыс. пассажиров метро. Запуск глобального проекта покаали на более чем 22,5 тыс. экранов — в поездах, переходах и вестибюлях метро.

«По традиции важные события мы транслируем на экранах в метрополитене, - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В день запуска Большой кольцевой линии пассажиры московского метро смогли увидеть, как президент РФ Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по БКЛ. Всего более чем на 22,5 тыс. экранов трансляцию смогли посмотреть больше 400 тыс. человек.

Ранее мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» отметил, что БКЛ серьезно разгрузит другие линии метро и МЦК.

«Проект для всех, вот просто вот без исключения для всех москвичей и жителей Подмосковья. Большое кольцо возьмет на себя часть пассажиров с Малого кольца действующего, с МЦК, с головных участков метро. Они разгрузятся процентов на 20, на 25. Всем становится комфортнее и просторнее в метро», – уточнил мэр столицы.

Собянин добавил, что запуск движения по Большой кольцевой линии московского метро «удивил весь мир», это самая большая кольцевая линия на планете. По его словам, город находился «на пороге транспортного коллапса», были переполнены как дороги, так и общественный транспорт, поэтому проект Большого кольца был ключевым для столицы.

«Год от года было видно, как этот проект набирает темп. Для того, чтобы понять его сложность: первые пять лет, которые мы строили, мы ввели одну станцию всего БКЛ, одну, а за последующие пять лет – 30. То есть мы пять лет ковырялись внизу под землей, рыли, готовили, проектировали и т. д. И потом – фух – вышли с новыми проектами, с новыми станциями. Они начали как грибы расти», – резюмировал Собянин.