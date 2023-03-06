Облачность, небольшой снег и до -2 градусов ожидаются в Москве 6 февраля

Ночью температура воздуха опустится до -7...-5 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в понедельник, 6 марта, прогнозируется облачная погода и небольшой снег На дорогах и улицах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опуститься до минус двух-нуля градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. Влажность – 84%.

В ночь на вторник в столице станет немного прохладнее: подморозит до семи-пяти градусов, продолжит идти снег. Днем 7 марта столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. В городе будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по области – умеренный.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до полудня 7 марта из-за гололедицы. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.