Измайловский парк освободили от заброшенных самостроев

Эти незаконные постройки были снесены. Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости г. Москвы

Измайловский парк на востоке Москвы давно признан особо охраняемой природной территорией. Долина реки Серебрянки, уникальные липы, дубы и другие ценные растения, птицы и звери, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Недаром в семнадцатом веке эти места были вотчиной царя Алексея Михайловича. Как и прежде, сейчас за порядком в одном из крупнейших и любимых парков столицы следят особенно строго. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, во время очередного обследования сотрудники ведомства обнаружили целый городок из самостроев. Их общая площадь - 216,9 квадратных метра. Адрес для ориентира - Измайловское шоссе, владение 69А, напротив строения 1.

«Расположенные в зоне особо охраняемой природной территории объекты обладали признаками самостроя, - отметил Бобров. - Сведения о них отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости».

Кроме того, сооружения не числились на кадастровом учете. Даже право собственности никто на них не регистрировал.

На месте бывших незаконных строений. Фото пресс-службы Госинспекции по недвижимости г. Москвы

«Строения не эксплуатировались и находились в заброшенном состоянии», - уточнил глава ведомства.

Разумеется, нарушителям в красивом и комфортном парке не место. На сегодня незаконные постройки уже снесли. Освободившуюся площадку очистили от мусора.