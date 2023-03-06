Инвесторы купили у Москвы более 40 коммерческих зданий за три года — вице-мэр Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

За последние три года на торгах бизнес купил у Москвы 42 отдельно стоящих здания. Часть приобретали вместе с участками земли, на которых расположены объекты.

— По итогам торгов у города купили 42 отдельно стоящих здания общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. Инвесторы могут использовать эти объекты недвижимости под офисы, магазины, автомастерские и иные цели. Большинство объектов – 33 здания – приобретены вместе с земельными участками общей площадью 6,1 гектара, на которых они расположены, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году инвесторы приобрели девять зданий. Их общая площадь 1,9 тысячи «квадратов». С начала 2023 года с торгов реализованы еще пять объектов общей площадью 46,5 тысячи квадратных метров. Самый крупный на сегодня лот — это здание площадью 15,6 тысячи квадратных метров. Оно расположено на юго-западе столицы в Чечерском проезде. Ранее объект не использовался. Самое компактное купленное у города здание площадью всего 27,9 «квадратов» — находится на Западной улице в Восточном округе.

В Департамента городского имущества Москвы отмечают, что наибольшим спросом у бизнеса пользуются здания в центре.

— За три года они приобрели девять таких объектов общей площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров. На втором месте – восток города, где было куплено семь зданий общей площадью более 2,4 тысячи квадратных метров. Третье место занял Юго-Восточный административный округ, в котором бизнесом приобретено пять зданий общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров, – рассказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента Максим Гаман.