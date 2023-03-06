Более 400 праздничных мероприятий подготовили к Международному женскому дню в Москве

В столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые»: женщинам подарят более 150 тысяч цветов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве к Международному женскому дню подготовили более 400 мероприятий в парках, музеях, культурных центрах и кинотеатрах. Гостей ждут праздничнее концерты, мастер-классы, экскурсии, сообщили на сайте столичной мэрии.

Также к 8 Марта пройдет традиционная акция «Вам, любимые»: более 500 волонтеров вместе со студентами и молодежными организациями горожан подарят женщинам более 150 тысяч цветов. Акцию проведут на 70 площадках, например, активистов с тюльпанами можно будет встретить в Парке Горького, на ВДНХ, Речном вокзале, Никольской других улицах.

Кроме того, горожане смогут отправить поздравительную открытку в любую точку страны. Для этого в столице установят бронированные ящики и арт-объекты в форме сердец. Помимо этого, 8 марта жители столицы смогут поздравить своих близких с помощью искусственного интеллекта. Персональные послания будут транслировать на кране «Цифрового делового пространства».

В Международный женский день вход на катки для всех женщин будет свободным. Москвичек также ждут театрализованные представления, мастер-классы, выставки , концерты и другие праздничные мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что 8 Марта на всех улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час.