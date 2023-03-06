Вильфанд предупредил москвичей о зимней погоде на протяжении всей недели

За неделю высота снежного покрова увеличится еще на пару сантиметров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве и Подмосковье до конца недели сохранится зимний характер погоды. Ночью температура воздуха будет опускаться до -10…-12 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В течение всей недели погода в регионе будет связана с циклонической деятельностью, поэтому облачно, прояснения совсем редкие, буквально минуты, осадки», - отметил синоптик.

По его словам, в первой половине недели в столичном регионе днем будет около нуля градусов, ночь – до 8-10 градусов мороза. В четверг, 9 марта, ночью подморозит до четырех градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Однако уже в пятницу в регионе станет прохладнее: до 12 мороза ночью и около четырех градусов ниже нуля днем. В пятницу характер погоды практически не изменится.

Вильфанд добавил: за неделю высота сугробов увеличится еще на несколько сантиметров. «Можно ожидать нового рекорда этой зимы», - добавил он.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в Москве выросли до рекордного 41 см. Атмосферные осадки ожидаются и в течение сегодняшнего дня.