Владимир Ефимов: для строительства производств и спорткомплекса в Зеленограде Москва выделила около 20 гектаров земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Девелоперы начнут возводить ряд крупных проектов в Зеленограде. Запланирована постройка двух современных производств и спорткомплекса. Поскольку инвестиции в каждый объект значительные и будут созданы рабочие места, город без торгов выделил под постройку около 20 гектаров земли в аренду.

— В рамках реализации масштабных инвестиционный проектов застройщики возведут в Зеленограде два производственных объекта и спортивный комплекс общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Благодаря новым промышленным предприятиям в этом административном округе появится 790 дополнительных рабочих мест. Инвестиции в создание заводов составят 2,9 миллиарда рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Восточной коммунальной зоне Зеленограда появится комплекс под размещение экологичные предприятий. Согласно плану инвестора, там смогут трудится 660 сотрудников. В бывшей промзоне «Малино» построят деревообрабатывающий комплекс по выпуску паркетных досок. Тут готовы будут принять на работу 130 человек. Спорткомплекс построят в районе Кутузовского шоссе.

Проекты в Зеленограде не единичные случаи. В Москве застройщики могут без торгов получить землю в аренду для возведения объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Статус присваивается наиболее интересным для города инициативам. Речь о создании новых производств, объектов социальной инфраструктуры и спортивных комплексов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский анонсировал передачу инвесторам еще трех участков в Зеленограде. На них планируется построить крупные предприятия.

— Под реализацию масштабных инвестиционных проектов город одобрил передачу около 40 гектаров земли. В частности, будет возведен индустриальный парк по выпуску инновационных строительных материалов, мебельная фабрика и завод по производству внедорожных кемперов. На этих предприятиях смогут трудоустроиться свыше 2,1 тысячи человек. Объем инвестиций в проекты превышает 16,2 миллиарда рублей, – уточнил Владислав Овчинский.