Пожар вспыхнул в жилой высотке «Михайловский парк» на юго-востоке Москвы

Возгорание произошло на 23-м этаже ЖК

Пожар произошел в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы. Люди из окон просят о помощи, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на 23-м этаже жилого комплекса «Михайловский парк». Всего в Жилой высотке 30 этажей. На место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, проводится разведка. Прочны и обстоятельства случившегося не уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

В ГУ МЧС сообщили KP.RU, что в квартире на 23-м этаже горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 13:13 возгорание ликвидировали. В МЧС добавили, что эвакуация жильцов не проводилась.

Ранее KP.RU писал, что 4 марта ангар горел на площади 250 кв. м. на Ленинградском шоссе в Москве. Произошло частичное обрушение кровли на площади около 200 «квадратов». Нежилое помещение было практически полностью охвачено огнем. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. Сведения о пострадавших не поступали.