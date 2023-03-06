Коммунальщики Москвы очищают улицы после снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада Фото: Евгения ГУСЕВА

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада: очищают улицы, дворовые территории, парковки и вывозят снег, сообщили в телеграм-канале КГХ.

Коммунальщики уделяют особое внимание пешеходным зонам, тротуарам, подходам к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, социальным объектам.

Уточняется, что специалисты также очищают водоприемные колодцы от наледи и снежной шуги, убирают снег с крыш. Места проведения работ перекрыты лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть острожными в таких местах.

Ранее KP.RU писал, что к 5 марта сугробы в Москве достигли высоты в 41 сантиметр. Это самый большой показатель с начала зимы. Сегодня в городе также ожидаются атмосферные осадки. Днем столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов, ночью подморозит до -7 градусов.